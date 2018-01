Imparare la Dizione alla Nico Pepe con Monica Mosolo

UDINE - Tra le proposte dei corsi aperti al pubblico, organizzati dalla Nico Pepe, torna a grande richiesta la Dizione: un argomento che si dimostra sempre graditissimo e offre la possibilità nell’arco di sei incontri (a cadenza settimanale) di migliorare la capacità di parlare in pubblico, con una articolazione corretta delle parole, imparando a collocare gli accenti in maniera corretta. L’obiettivo del corso che inizia martedì 16 gennaio, alle 19, è quello di conseguire una più cosciente capacità di gestire i toni, i volumi, i ritmi e le pause che sottendono il controllo e l’uso espressivo dell’esposizione orale.

Il corso si rivolge a tutti coloro che, per motivi professionali o per semplice piacere, sentono il bisogno di imparare a esprimersi con una corretta pronuncia e articolazione, per rendere chiare, nitide e sempre comprensibili le proprie parole, nonché far tesoro e sviluppare la propria espressività e naturalezza d’esposizione, per giocarsi al meglio le potenzialità coinvolte in tutte quelle attività della vita in cui la parola è essenziale.

Info e iscrizioni alla «Pepe», in largo Ospedale Vecchio (ingresso da via Ginnasio 13), tel./fax 0432 504340, mail accademiateatrale@nicopepe.it.