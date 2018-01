Favole a merenda arriva la magica storia de ‘La spada nella roccia’

UDINE - Dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti che vedono sempre il tutto esaurito, riprendono le Favole a merenda con un pomeriggio speciale: domenica 21 gennaio, dalle 16, (al Piccolo Atelier Teatrale di Anà-Thema in Galleria Antivari, ingresso da piazza XX Settembre) sarà raccontata e animata la storia della Spada nella roccia.

Con gli attori di Anà-Thema

Una spada conficcata nella roccia porta una scritta sotto l'elsa, nella quale si dice che l'uomo che riuscirà ad estrarre la spada sarà il re di tutta l'Inghilterra. Il piccolo Artù, che fa lo sguattero nel castello di un Sir inglese, incontra il buon mago Merlino, che conosce quasi tutto il futuro e sa che Artù sarà re. Senza dir niente al ragazzo, il mago lo prepara alla sua futura responsabilità, insegnandogli ad usare il cervello con saggezza, e per questo lo trasforma in diversi animali. Gli insegna anche che il bene deve avere il sopravvento sul male, vincendo con l'astuzia e il suo sapere una cattiva maga. Quando il ragazzo è pronto per regnare, gli si presenta l'occasione per estrarre la spada dalla roccia e viene proclamato re. Sarà un pomeriggio organizzato dagli attori di Anà-Thema che, con buffi travestimenti, coinvolgeranno il pubblico dei più piccini ma non solo, lo trascineranno nella magia del teatro e del gioco allo stesso tempo. Al termine della storia prenderanno il via le attività teatrali che vedranno proprio i bambini come protagonisti! Per rendere indimenticabile questa esperienza Anà-Thema infine offre una gustosa e colorata merenda da condividere anche con i genitori. Il costo di questa magica alternativa alla Tv è di 5 € a persona per un'ora e mezza di intrattenimento.

Info e prenotazioni: 04321740499 | 345.3146797 | info@anathemateatro.com | www.anathemateatro.com |