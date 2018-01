Mattoncino pazzo, al Bearzi arriva la festa dei Lego

UDINE - È una festa del gioco e della fantasia Mattoncino pazzo, l’evento dedicato agli appassionati di mattoncini e costruzioni Lego®. Nel pomeriggio di domenica 21 gennaio, alla palestra dell’istituto salesiano G. Bearzi di Udine, i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni avranno l’occasione di mostrare, tra concorsi a tema e laboratori, il meglio della loro creatività e della loro abilità con i conosciutissimi mattoncini dell’azienda danese, in un’area espositiva di oltre 100mq.

Bake off Lego

Tra i concorsi in programma ci sarà il contest a coppie Bake off Lego, dove le squadre partecipanti avranno 50 minuti a disposizione per realizzare dal vivo la miglior costruzione sul tema dell’acqua, mentre il concorso denominato proprio Mattoncino pazzo è dedicato a chi vorrà esprimere la propria creatività individualmente.

Attività di laboratorio

Molte anche le attività di laboratorio, in collaborazione con l’associazione Sleghiamo la Fantasia e con l’Udine Science Center. Tra queste ricordiamo Treno Lab, in cui i ragazzi avranno modo di costruire un diorama completo di treni, Mosaico Lab, che prevede la creazione di mosaici con i mattoncini Lego®, e Robot Lab, che consiste nel realizzare dei piccoli robot programmabili.

Informazioni

Sul sito www.sciencecenter.it o all’indirizzo e-mail mattoncino.pazzo.udine@gmail.com sono disponibili tutte le informazioni necessarie per conoscere i regolamenti di gioco e iscriversi. L’evento è realizzato grazie al fondamentale supporto dell’Istituto Salesiano Bearzi e dei Salesiani Cooperatori di Udine, assieme a Udine Science Center e Sleghiamo la Fantasia. Si ringraziano inoltre Brick Custom, Fumetteria Leopard Comics e Avant Srl.