Riparte in una nuova veste Sounds Good!

UDINE – I film in lingua originale non ci hanno mai abbandonato, anzi sono aumentati! Ogni settimana un titolo della normale programmazione verrà infatti proposto in entrambe le versioni. Ma non potendo presentarli tutti abbiamo ripristinato gli appuntamenti del lunedì in cui recuperare quei titoli interessanti che ci sono sfuggiti.

L’appuntamento in inglese

Ad aprire le danze sarà Woody Allen lunedì 15 gennaio al Visionario con il suo ultimo capolavoro Wonder Wheel. Mentre in programmazione regolare da giovedì 11, sempre al Visionario, la commedia nera rivelazione dell’anno Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vincitore di ben quattro Golden Blobes. Come sempre disponibile presso la cassa del cinema la scheda per la comprensione del testo a cura di Wall Street English. Don’t miss it!



4 Golden Globes (film, sceneggiatura, attrice protagonista e attore non protagonista) e il premio a Venezia per la sceneggiatura: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri è il film dell'anno! Mildred, esasperata dal fatto che non sia ancora stato catturato l'assassino della figlia, decide di affiggere tre cartelloni per incalzare le autorità. Questo scatenerà il disappunto della polizia e di molti concittadini. Le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti di Coney Island: Ginny, ex attrice malinconica; Humpty, il rozzo marito di Ginny; Mickey, bagnino che sogna di diventare scrittore; Carolina, la figlia di Humpty, costretta a nascondersi per sfuggire ad alcuni gangster. Tutto questo è Wonder Wheel.



