FVG - La regione sarà interessata nei prossimi giorni da correnti orientali progressivamente più fredde, ma che a tratti saranno anche umide.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata di domenica 14 gennaio, sulla regione Fvg avremo cielo in prevalenza nuvoloso, con Bora moderata sulla costa. Sulla zona montana possibili nevicate in genere deboli fino a 500 m di quota circa, specie sul Tarvisiano ed in Carnia.