Bmw si schianta contro un platano: feriti 4 ragazzi

NIMIS - Quattro giovani sono rimasti feriti nella notte tra venerdì e sabato a causa di un incidente verificatosi in piazza XXIX Settembre, a Nimis. L'auto sulla quale viaggiavano, una Bmw serie 5 si è schiantata contro un platano.

I quattro giovani (il conducente 21enne e i tre passeggeri tutti di 17 anni) sono stati portati all'ospedale di Udine in ambulanza. Nessuno di loro, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti, svegliati dal frastuono causato dall'incidente.



Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e i Vigili del Fuoco. Questi ultimi si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e della bonifica della strada.