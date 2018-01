Lite in città tra tunisini: frattura al setto nasale per un 32enne

UDINE – Una vera e propria aggressione si è consumata nel centro di Udine. Un tunisino di 27 anni, in Italia senza fissa dimora e già colpito da decreto di espulsione, si è scagliato contro un suo connazionale mandandolo in ospedale.

Il fatto è successo a Udine, in via Leopardi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm che hanno fermato e denunciato in stato di libertà il 27enne per lesioni aggravate. La persona aggredita, un 32enne regolarmente residente in città, a causa del pestaggio ha riportato la frattura del setto nasale e numerose ferite lacero contuse al capo. E' stato quindi soccorso dal 118 e portato al Pronto Soccorso.

Ora i carabinieri sono al lavoro per chiarire le cause della lite, se dietro all'aggressione ci siano solo vecchie ruggini o qualcosa che meriti un'indagine più approfondita.