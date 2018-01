Tir buca il serbatoio e il gasolio si sparge sulla A23: caos in autostrada

PALMANOVA - Incidente fra due mezzi pesanti sabato pomeriggio, verso le 17.30 in A23, un paio di chilometri dopo il nodo di Palmanova in direzione Udine Sud. Uno dei mezzi pesanti ne ha urtato un altro ma non si è fermato e ha proseguito.



Il veicolo urtato ha impattato contro il guard-rail centrale che ha perforato il serbatoio da dove è uscita una notevole quantità di gasolio. Polizia stradale e uomini di Autovie Venete sul posto per fermare il traffico e consentire le operazioni di soccorso ma soprattutto per ripulire l’asfalto completamente impregnato di gasolio.



Il manto stradale è stato lavato più volte e trattato con apposite sostanze. Il traffico ha cominciato a defluire soltanto dopo le 19.30 ma solo sulla corsia di emergenza. Chiusa quella di sorpasso e una parte di quella di marcia per consentire il completamento della pulizia. Il gasolio, infatti, si è riversato anche sulla corsia di sorpasso in direzione opposta.