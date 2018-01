Serra di marijuana in casa: denunciato un 45enne

RIVIGNANO-TEOR – Un 45enne di Rivignano-Teor è finito nei guai dopo che i carabinieri della locale stazione hanno scoperto una coltivazione ‘casalinga’ di marijuana.



L’uomo teneva in casa 11 piantine di ‘maria’, frutto di una vera e propria serra con tanto di lampade alogene, teli e sistema di irrigazione. Tutti elementi che hanno contribuito a far crescere in maniera rigogliosa le piantine.

La marijuana è stata sequestrata e il responsabile è stato deferito in stato di libertà per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti