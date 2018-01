Schianto all’alba a Premariacco: feriti 5 ragazzi

PREMARIACCO – Schianto all’alba di domenica lungo la strada provinciale 14 all’altezza di Orsaria di Premariacco. A uscire di strada è stata un’Alfa Romeo con a bordo cinque ragazzi del posto. L’auto, per motivi al vaglio dei carabinieri, è prima finita contro un palo della segnaletica stradale per concludere la sua corsa in un campo ruote all’aria.

Feriti, fortunatamente non in modo grave, i cinque ragazzi, che sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati in ospedale. Il sinistro si è verificato dopo le 6 del mattino di domenica 14 gennaio, quando la comitiva stava facendo rientro a casa.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e la strada provinciale.