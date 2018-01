Istruzione: fissati i parametri per le borse di studio alle scuole superiori

FVG - La Regione ha determinato i criteri per l'accesso alle borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. In particolare sono stati determinati il valore delle borse di studio (200 euro) e il limite di reddito per accedere al beneficio (tetto massimo di 7.500 euro per l'Isee riferito all'anno 2017).



Per l'erogazione delle borse di studio la Regione Friuli Venezia Giulia dispone di 386.605 euro assegnati dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nel riparto del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Le borse di studio potranno essere utilizzate per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. L'assegnazione terrà conto della graduatoria dei beneficiari riferita all'anno scolastico 2016/2017, già approvata lo scorso ottobre con decreto, al fine di formare gli elenchi dei beneficiari da trasmettere al ministero entro il 16 marzo 2018.



Nuove istanze di accesso alla borsa di studio potranno essere presentate dal 22 gennaio al 28 febbraio 2018 alla struttura regionale competente in materia di Istruzione, compilando la modulistica che sarà pubblicata sul sito web della regione.