Donna scippata in viale Duodo

UDINE – Scippo in città. Il fatto è accaduto sabato 13 gennaio poco dopo le 18 in viale Duodo. A farne le spese è stata una donna che stava camminando lungo la via, quando all’improvviso è stata avvicinata da un ragazzo in bicicletta che gli ha portato via la borsetta con soldi e documenti.

Della questione si stanno occupando i carabinieri, al lavoro per identificare lo scippatore. A dare una mano ci sarebbero anche i filmati della videosorveglianza che potrebbero tornare utili per dare un nome al ricercato.

Fortunatamente la donna scippata non è rimasta ferita, ma ha preso un grande spavento, riuscendo comunque a raccontare tutto ai carabinieri.