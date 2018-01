Che tempo farà lunedì 15 gennaio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Per la giornata di lunedì, l'Osmer Fvg prevede, al mattino probabile cielo variabile, con maggiore nuvolosità sul Tarvisiano e con Bora moderata sulla costa.



In giornata poco nuvoloso su tutte le zone, Bora in attenuazione. In serata poi nuovo aumento della nuvolosità, con possibili foschie sulla bassa pianura.