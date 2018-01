Esce di casa e non fa rientro: ricerche senza sosta per ritrovare il signor Luigi

LATISANA - «Buonasera, stiamo cercando Luigi Cigognini, residente in località Paludo, dopo cena si é allontanato ma non è rientrato a casa. Gino ha l’Alzheimer, è anziano e lo stiamo cercando, chi l'avesse visto nei dintorni mi scriva per favore, grazie. Condividete». Questo è l’annuncio apparso ieri sera, dopo le 23.30, sul gruppo Facebook 'Sei di Latisana se…'. A lanciare l’appello attraverso il social Martina Bredariol. I vigili del fuoco volontari di Lignano, insieme ai colleghi di Latisana e Udine, stanno cercando l’anziano, dall’una di notte del 15 gennaio. In mattinata, inoltre, è al lavoro anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Venezia.