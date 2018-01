Dopo i mondiali, la Svezia ci 'scippa' anche il Lussari

TARVISIO - Domenica 14 gennaio, alle 17.20, sulla pagina Facebook ‘This World is Amazing’ appare una foto che immortala il Monte Lussari innevato. Bè, verrebbe da pensare: «Che bello, che orgoglio, una località della nostra bella regione inserita fra i molti altri bellissimi luoghi sparsi nel mondo». Ni. Perché si, potrebbe essere così, sennonché, i gestori della pagina hanno deciso che il ‘nostro’ Lussari non si trova in Fvg, ma, udite, udite, a Göteborg in Svezia.

Ed è così che a breve si sono scatenati i commenti di molti che, con un certo fastidio, hanno subito chiarito che la Svezia ha certamente molti luoghi meravigliosi, ma che il Lussari è al 100% made in Fvg! E infatti, di lì a poco, ecco che il post viene modificato e il Monte ‘torna a casa’.