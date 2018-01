Salmè lancia la sfida 'civica' a centrodestra e centrosinistra

UDINE - Il candidato sindaco Stefano Salmè ha presentato nella giornata di domenica, con un gazebo in piazza Medaglie d’Oro, la coalizione civica, formata dalle due liste ‘Io Amo Udine’ e ‘Lista Salmè sindaco-Udine agli Udinesi’, ai cittadini di Chiavris. Sono stati distribuiti centinaia di programmi elettorali e autenticate le accettazioni di candidatura degli 80 candidati delle due liste.



Nel suo intervento seguito da numerosi cittadini, il candidato sindaco ha illustrato la filosofia della coalizione civica a sostegno della sua candidatura, ossia «sganciarsi dalle pastoie del sistema dei partiti e dalle logiche partitocratiche che hanno condannato la città a un rapido declino». «Le responsabilità del declino economico, sociale e culturale della città – ha aggiunto – sono da addebitarsi in primo luogo a un governo di sinistra della città che dura ormai da 23 anni, ma anche da un centrodestra che, quando ha governato la Regione, ha danneggiato gli interessi di Udine».

Salmè ha concluso il suo intervento pubblico invitando la cittadinanza a dare fiducia a una coalizione civica composta da decine di cittadini candidati che per la prima volta hanno deciso di offrire il loro contributo politico, in alternativa agli altri schieramenti elettorali, composti da professionisti dalla politica, con candidati che vivono di politica da decenni.

Il programma del candidato sindaco (il primo presentato agli udinesi, già nel dicembre del 2016) è visionabile al blog ‘Stefano Salmè candidato sindaco di Udine’, all’indirizzo www.stefanosalme.it