Che tempo farà martedì 16 gennaio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - La regione Fvg, lunedì è stata interessata in quota da correnti settentrionali stabili, martedì, invece, l'arrivo di un veloce fronte freddo richiamerà, nei bassi strati, correnti umide sud-occidentali.

Secondo le previsioni dell'Osmer fvg, nella giornata del 16 gennaio, su pianura, costa, Prealpi Giulie e Carso cielo avremo per lo più coperto con deboli precipitazioni sparse: di primo mattino in prevalenza neve anche a bassa quota, in giornata pioggia mista a neve sulla pianura, pioggia sulla costa, probabilmente ancora neve a partire dai 300-400 metri di quota circa, specie sul Cividalese e Valli del Natisone. Sulla fascia occidentale e in Carnia nuvolosità meno intensa e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa.