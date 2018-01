Rigoletto inaugura il 2018 in musica del Centrale

UDINE – Inizia il nuovo anno con le opere in diretta dalla Royal Opera House: primo appuntamento il celeberrimo Rigoletto di Verdi, satira sulla crudeltà della corte di Mantova e dell'umanità. Fra i numerosi brani salienti figurano l’esuberante «La donna è mobile», in cui il Duca ostenta il suo disprezzo per le donne. Un cast superlativo che include Dimitri Platanias, Lucy Crowe e Michael Fabiano e con la classica e intramontabile produzione del regista David McVicar. La direzione musicale è a cura di Alexander Joel. La diretta da Londra sarà martedì 16 gennaio alle 20.15 al Cinema Centrale. La prevendita è giàattiva online e presso la cassa del cinema (biglietto intero €12, ridotto €10). L’opera racconta di un buffone alla corte del libertino Duca di Mantova, maledetto dal padre di una delle vittime del Duca per le sue risate irriverenti. Quando il Duca seduce Gilda, la figlia di Rigoletto, sembra che la maledizione si avveri.



Per informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.