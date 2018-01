Prende a calci un’auto e insulta i carabinieri: denunciata una 37enne

TOLMEZZO - Prende a calci un’auto in fase di parcheggio, rifiuta di fornire le proprie generalità ai carabinieri e li insulta. Per questo una 37enne albanese domiciliata in Carnia è stata denunciata per danneggiamento, rifiuto di fornire le proprie generalità e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. A intervenire sono stati i carabinieri del Norm di Tolmezzo. La donna si è scagliata, senza apparente motivo, contro la vettura di un 23enne intento a parcheggiare, prendendola a calci.

L’arrivo dei militari dell’Arma non è servito per calmarla, e anzi, la 37enne se l’è presa anche con i carabinieri, offendendoli e rifiutandosi di dare le proprie generalità. Ecco perché è scattata la denuncia.