Parte la prevendita per Tavagnacco–Juventus

UDINE - Prende il via la prevendita per la partita della serie A femminile tra Upc Tavagnacco e Juventus Women, in programma sabato 27 gennaio alle 14.30 alla Dacia Arena.

A partire da martedì 16 gennaio, i tagliandi saranno in vendita al prezzo di 5 euro (1 euro il costo dei biglietti riservati agli Under 14).

Si potrà assistere alla sfida tra Tavagnacco e Juventus dalla Tribuna Centrale NORD e dalla Tribuna Laterale NORD, con l’apertura dei cancelli prevista per le ore 13. Gli accessi e i parcheggi utilizzabili saranno gli stessi delle partite casalinghe dell’Udinese.

I tagliandi saranno acquistabili senza costi aggiuntivi di prevendita nei seguenti punti vendita:

Udinese Store Dacia Arena: dal martedì al sabato 10.30-12.30/15-19

Udinese Store via Portanuova - Udine: dal martedì al sabato 9.30-12.30/15.30-19.30

sede dell’Upc Tavagnacco in via Sempione 1, ad Adegliacco: dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20

ristorante Niù di via Nazionale a Tavagnacco

bar "Agli Amici" di Adegliacco

"Area Sport" di via Nazionale a Tavagnacco

NovoBar di piazza Indipendenza a Cervignano

Osteria «da Spadin» a Vissandone

Cral di Tavagnacco

Basketball House al Città Fiera

I biglietti potranno essere acquistati anche il giorno della partita direttamente alla Dacia Arena. Gli abbonati dell’Upc Tavagnacco avranno diritto di accedere alla Dacia Arena gratuitamente.

«Ormai ci siamo, il conto alla rovescia è cominciato – afferma il vicepresidente del Tavagnacco Domenico Bonanni –. Non vediamo l’ora di goderci una partita del calcio femminile alla Dacia Arena, e vogliamo ancora ringraziare l’Udinese Calcio per l’opportunità che ci sta dando. Ora mi appello ai friulani, appassionati e non di calcio: venite allo stadio ad assistere alla partita e non resterete delusi. Sarà un vero spettacolo frutto di passione, sacrificio, dedizione e talento. Il nostro obiettivo – conclude – è riempire la Tribuna della Dacia Arena».

Ulteriori informazioni sulla partita si potranno trovare sul sito dell’Upc Tavagnacco (www.upctavagnacco.com) e sui profili social della società (Facebook, Twitter e Instagram).