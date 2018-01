Pakistano 27enne denunciato per spaccio di droga

UDINE – E’ in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, e per racimolare qualche euro scegliere la strada dello spaccio. Così un 27enne di nazionalità pakistana è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Compagnia di Udine.

Non è la prima volta che un richiedente asilo viene ‘pizzicato’ con della sostanza stupefacente. Nel caso specifico, il 27enne è stato trovato in possesso di 41.9 grammi di infiorescenze di marijuana contenuti in due distinti involucri. La scoperta dei militari dell’Arma è avvenuta durante un normale controllo volto a contrastare i reati in materia di stupefacenti.

Il pakistano è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.