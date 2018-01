Incidente a Udine: tre persone all'ospedale

UDINE - Tre persone all’ospedale. E’ questo il bilancio dell’incidente avvenuto, nella mattinata del 15 gennaio, poco dopo le 10, in prossimità di piazzale Osoppo. Sono stati due i mezzi coinvolti nel sinistro che è avvenuto all'incrocio tra viale della Vittoria e via Diaz.

I fatti

Un veicolo che stava arrivando da piazza Primo Maggio, in direzione di piazzale Osoppo, su cui viaggiavano tre persone, e un’altra auto, che invece stava arrivando dalla direzione opposta si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia dell’Uti Centrale, giunta sul posto. A rimanere feriti i tre passeggeri che si trovavano sul primo mezzo. Illeso l’uomo che viaggiava sull’altra automobile. Tutti e tre i feriti sono stati assistiti dai sanitari, che in seguito li hanno accompagnati all’ospedale di Udine per alcuni accertamenti. Sul posto per bonificare la carreggiata e rimuovere i mezzi incidentati sono arrivati anche i vigili del fuoco. Per consentire prima i rilievi necessari e poi di sistemare la carreggiata, il traffico è stato deviato in ia Diaz.