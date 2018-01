Nuova edizione di '4 ristoranti’: in onda anche la puntata girata in Friuli!

FRIULI - A poco meno di tre mesi da quando il furgoncino di '4 ristoranti’ è stato avvistato in regione, oramai ci siamo! Il 16 gennaio, alle 21.15, su Sky Uno hd, andrà in onda la nuova serie di '4 ristoranti’, con Alessandro Borghese.

Le nuove puntate

I dieci episodi dell’edizione, la numero quattro, vedranno lo chef viaggiare da Nord a Sud, per scoprire il miglior ristorante di una precisa area geografica. Il viaggio comincerà da Genova, alla ricerca del miglior ristorante dei 'caruggi'. Lo chef arriverà poi a Bologna alla scoperta della migliore osteria della zona. Quindi sarà fata un’incursione a Monaco di Baviera alla ricerca del miglior ristorante di cucina regionale italiana e, a seguire, Boghese arriverà in Friuli Venezia Giulia per il miglior ristorante con cantina. La serie si chiuderà ad Acqualagna per il miglior ristorante di tartufo.

Le location in regione

Le puntate girate in Fvg, dal 15 al 19 ottobre scorsi, hanno per protagonisti l’Agriturismo Alturis di Cividale del Friuli, la Tenuta di Blasig di Ronchi dei Legionari, Castello Formentini a San Floriano del Collio e l’Osteria della Ribolla a Corno di Rosazzo. Il tema scelto, come anticipato, per la puntata è ‘Il miglior ristorante in cantina’.

La novità dell’edizione

Ogni ristoratore inviterà a cena gli altri. Tutti, compreso lo chef Borghese, giudicheranno con un punteggio da 0 a 10 la location, il menu, il servizio e il conto. Il vincitore della puntata, riceverà il titolo di ‘miglior ristorante’ e un contributo economico da investire nella propria attività. Prima della cena Borghese farà un’ispezione al ristorante e subito dopo aver gustato tutte le pietanze servite, dopo il giudizio degli altri girati, potrà esprimere il suo: un voto che potrà confermare o ribaltare l’intera classifica. Novità delle nuova edizione saranno i bonus di cinque punti. Insomma, la sfida si farà ancora più imprevedibile!