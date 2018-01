Tenta di baciare una donna su una panchina: pena di 2 anni

UDINE - Un cittadino pachistano, di 49 anni, richiedente asilo, ha patteggiato una pena a 2 anni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per violenza sessuale per aver tentato di baciare sulle labbra una donna seduta su una panchina al Giardino Ricasoli di Udine. Il fatto risale al 25 agosto 2016.



L'uomo si era avvicinato alla donna, l'aveva abbracciata, le aveva toccato la coscia ripetutamente e dopo averla bloccata con forza l'aveva anche baciata su entrambe le guance. La pena concordata è stata disposta dal gup del tribunale di Udine.



L'uomo ha ottenuto il riconoscimento del fatto di lieve entità e l'attenuante di aver risarcito il danno alla vittima. Alla precedente udienza aveva chiesto e ottenuto un rinvio per raccogliere la somma di circa 1.000 euro da versarle.