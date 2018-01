Un iPhone 6 esplode al centro riparazioni del Città Fiera

UDINE – Esplode lo smartphone e ferisce un addetto del centro riparazioni. E’ successo lo scorso 6 gennaio in uno dei punti vendita del centro commerciale Città Fiera. Ad anticiparlo è il Messaggero Veneto. La proprietaria del telefoninino è una ragazza di Gorizia che lo aveva portato in assistenza per la sostituzione del vetro.

A ‘esplodere’ è un iPhone 6 messo sotto carica: una parte della scocca va in frantumi e i frammenti colpiscono sopra l’occhio il tecnico, che riporta graffi corneali e arrossamento, con una prognosi di cinque giorni. Il giovane viene accompagnato al Pronto soccorso dal personale del 118.

Come riferisce il Messaggero Veneto, lo smartphone viene inviato all’Apple care site support engeneering di Cork, in Irlanda, per essere analizzato. Non è il primo caso di iPhone che ‘esplode’ a causa di un malfunzionamento dovuto al surriscaldamento della batteria.