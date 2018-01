Palmanova alla ricerca di tutori volontari per minori stranieri

PALMANOVA - Non avrà limiti di tempo e sarà rivolto a tutti, l’avviso pubblicato dal Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia per la selezione e formazione di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati con l’obiettivo di formare l’elenco dei tutori volontari di Msna, tenuto presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste. «Un grande progetto di civiltà. Un modo, per chiunque voglia e possa, per dare una mano nell’accoglienza di bambini e ragazzi scappati da situazioni di guerra e povertà. Ma anche un forte strumento di integrazione e di solidarietà. Come Amministrazione comunale sempre attenta a queste tematiche, sempre pronta a dare una mano quando si parla di accoglienza, abbiamo il dovere di promuovere l’iniziativa e invitare tutti coloro che li desiderino a fare domanda» commenta il Sindaco di Palmanova Francesco Martines.

Candidati

I privati cittadini, disponibili ad assumere la tutela volontaria e gratuita di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguardi fratelli o sorelle, sono invitati così a presentare domanda per dare poi avvio alla selezione e alla formazione. I candidati dovranno essere cittadini italiani o di altro Stato appartenente all’Unione Europea o comunque in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana. Avere residenza in Italia, aver compito 25 anni e non aver avuto condanne penali. Gli interessati potranno presentare domanda domanda al Servizio Organi di Garanzia, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - Servizio Organi di Garanzia – Garante regionale dei diritti della persona - piazza Oberdan, n. 6 - 34133 Trieste - oppure in via telematica, tramite pec intestata al candidato al seguente indirizzo e-mail: garantefvg@certregione.fvg.it. Sulla busta ovvero nell’oggetto della pec deve essere indicata la seguente dicitura: ‘Selezione tutori volontari di Msna’.

Strumenti culturali e conoscitivi adeguati

Per garantire che il tutore volontario sia adeguatamente formato e abbia gli strumenti culturali e conoscitivi adeguati è prevista una formazione mirata e multidisciplinare, con l’obiettivo di consentire lo svolgimento della funzione con responsabilità, efficienza ed appropriatezza relazionale. I nominativi dei candidati che abbiano portato a termine con successo l’intero ciclo di formazione, comprensivo anche della fase di valutazione al termine del corso, e che abbiano confermato la propria disponibilità e la preferenza territoriale, sono comunicati al Tribunale per i Minorenni di Trieste ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei tutori volontari di Msna.

Per maggiori informazioni e scaricare la domanda: www.consiglio.regione.fvg.it