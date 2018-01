‘Friuli Summer Camp’: i discendenti degli emigranti alla scoperta delle regione

FRIULI - Si chiama ‘Friuli Summer Camp’ ed è il nuovo progetto promosso dall’Ente Friuli nel Mondo alla cui realizzazione compartecipa anche la Provincia di Udine con un finanziamento di 6 mila euro. Il Camp che si svolgerà a Udine dal 16 al 28 luglio 2018, sarà aperto a un massimo di 15 ragazzi e ragazze, di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, provenienti dai Fogolârs Furlans di tutto il mondo, discendenti di friulani, e ad altrettanti ragazzi coetanei le cui famiglie, selezionate dall’Ente e residenti a Udine e nelle vicinanze, ospiteranno i partecipanti dall’estero.

Obiettivi

Tra gli obiettivi del Friuli Summer Camp creare l’opportunità per figli/discendenti di corregionali che vivono all’estero di conoscere il territorio friulano, la storia, gli usi e i costumi locali vivendo un periodo di vacanza in Friuli alla scoperta delle loro radici; promuovere l’interesse a coltivare la cultura, la lingua e i caratteri della tradizione friulana nelle giovani generazioni nate all’estero; mettere a confronto le esperienze dei ragazzi nati e cresciuti all’estero con quelle dei ragazzi residenti nella provincia di Udine per favorire uno scambio di conoscenze e una crescita reciproca. I ragazzi vivranno per le due settimane del Camp nelle famiglie residenti nella provincia di Udine con figli della loro stessa età che potranno, a loro volta, prendere parte al Camp. Le attività giornaliere, di tipo culturale e sportivo, saranno condotte da esperti del settore che affiancheranno i coordinatori.