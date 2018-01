Che tempo farà mercoledì 17 gennaio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Un veloce fronte atlantico ha sfiorerà la regione Fvg martedì mattina, poi l'afflusso in quota di sostenute correnti nord-occidentali sulle Alpi, favorirà ancora mercoledì mattina il ristagno di umidità nei bassi strati; successivamente seguiranno masse d'aria più secche e stabili.

Secondo le previsioi dell'Osmer Fvg, nella giornata del 17 gennaio, al mattino sarà probabile nuvolosità variabile, specie sulle zone orientali e sulla costa, con possibili deboli precipitazioni: pioggia sulla costa e qualche debole nevicata in quota sulla cresta carnica a confine con l'Austria. In giornata miglioramento con cielo in prevalenza poco nuvoloso, soffierà vento da nordovest, da sostenuto a forte ad alta quota sui monti, moderato invece sulla costa, debole in pianura.