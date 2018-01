Un corso 'ad hoc' per formare colf, baby-sitter, badanti

UDINE - Colf, baby-sitter, badanti non ci si improvvisa. Oggi chi svolge questi delicati mestieri deve dimostrare capacità e competenze, ma soprattutto possedere attestati in grado di garantire la propria professionalità tra le mura domestiche, a contatto con bambini o nella cura degli anziani. Per questo 'Domina' di Udine, associazione nazionale famiglia datori di lavoro domestico, organizza un corso 'ad hoc' per formare queste figure, sempre più richieste anche nella nostra regione.

In 64 ore suddivise in due incontri a settimana, nella sede di Domina Udine in via Brigata Re 29, docenti esperti accompagneranno circa 25 persone a un percorso di formazione che le porterà (se in possesso del requisito dei 36 mesi di assunzione, anche non continuativa, in questo campo) alla certificazione e all’iscrizione all’Albo nazionale di Domina, da cui si potrà attingere per l’assunzione di assistenti familiari, collaboratori domestici e baby-sitter.



Chi si accosta a queste professioni per la prima volta, o ha lavorato meno di 36 mesi, avrà comunque diritto a un attestato di partecipazione. Le preiscrizioni sono aperte, l’avvio agli inizi di febbraio. Info: Domina Udine, tel. 0432 485107.