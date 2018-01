Si spara alla testa: 52enne in fin di vita

BASSA FRIULANA - E’ in condizioni gravissime l’uomo che nella giornata del 15 gennaio si è sparato alla testa con una pistola da macellazione. Il 52enne, che vive in un paese della Bassa Friulana, non è mai arrivato al lavoro. Allarmati, colleghi e famigliari, hanno lanciato l'allarme, nel timore di un incidente stradale.

Il ritrovamento

Più tardi, però, come anticipato da Il Gazzettino, la tragica scoperta: lo hanno ritrovato all’interno della sua auto, privo di conoscenza e con una gravissima ferita alla testa. Sarebbe stato escluso il coinvolgimento di terze persone, anche perché accanto all’uomo sarebbe stato ritrovato un biglietto. Apparentemente l’uomo stava bene, ma il suo disagio interiore, evidentemente, era molto forte. Quando è stato ritrovato era ancora vivo. Intubato e stabilizzato sul posto è stato poi trasportato con l’elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sarebbero gravissime. La sua vita, appesa a un filo.

Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768