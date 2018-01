In via Poscolle 'spunta' un negozio dedicato alla canapa e ai suoi derivati

UDINE – Si chiama ‘YouHemp’ ed è uno degli ultimi negozi aperti in via Poscolle, a Udine. Un luogo particolare, dove trovano posto prodotti e derivati della canapa.

Una pianta, quella della capana, la cui coltivazione è legale in Italia, del tutto simile a quella da cui deriva la marijuana: la differenza sostanziale è che nella canapa il principio attivo che provoca lo ‘sballo’, il Thc, è praticamente assente.

Nel negozio di via Poscolle si possono trovare creme, olii, alimenti, tisane, tessuti. Un prodotto ‘green’ (e non solo per la sua colorazione) e sostenibile, che i negozianti di ‘YouHemp’ si augurano possa convincere anche i cittadini di Udine.