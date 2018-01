I ladri 'fanno visita' a tre aziende in pochi giorni e se ne vanno con un bottino di 35mila euro

VARMO - Tre aziende - del Medio Friuli e della Bassa Friulana - sono finite nel mirino dei ladri, in pochi giorni. Tre colpi che hanno fruttato ai malviventi (forse la medesima banda) un bottino di circa 35mila euro. A essere colpite delle realtà che si occupano di meccanica di precisione.

I furti

Il primo furto è avvenuto a Varmo, alla Smi, tra venerdì 12 e domenica 14 gennaio, ma è stato scoperto dai proprietari solamente nel lunedì, al rientro dal fine settimana. Dopo aver spaccato un infisso, come anticipato da Il Gazzettino, i malviventi sono entrati e hanno rubato inserti di metallo per un valore di circa 10mila euro. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Rivignano assieme ai colleghi del Norm di Latisana. Altri due furti sono stati compiuti nella notte fra il 15 e il 16 gennaio, questa volta a Codroipo: alla Turco Meccanica e alla Montour. La modalità è stata la stessa. Quando la fabbrica era vuota, hanno spaccato una finestra, e portato via punte di metallo, e altra attrezzatura, tra cui delle frese. Al lavoro anche i carabinieri di Codroipo insieme ai colleghi di Udine.