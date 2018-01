Autostrada: incidente mortale sulla A23, a Tarvisio

TARVISIO - Perde il controllo del mezzo su cui viaggia e si schianta contro un elemento divisorio, all'interno di una galleria tra Tarvisio Sud e Tarvisio Nord in direzione nord, all'altezza del chilometro 113. Vittima dell’incidente stradale - avvenuto nel pomeriggio del 16 gennaio, attorno alle 14, sull’autostrada A23 - un camionista.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari giunti sul posto con l’elicottero del 118. I medici però hanno potuto solo constatare la morte del camionista, di origine tedesca, ma le cui generalità non sono ancora state fornite.

Secondo la polizia stradale di Amaro, che si sta occupando dei rilievi e di accertare le cause, nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto anche i vigili del fuoco che si sono occupati del ripristino delle condizioni di sicurezza sulla carreggiata e il personale di Autostrade per l'Italia.

Attorno alle 16, il traffico occupa una sola corsia, ma non si registrano code.