Terzo settore: seminario a Udine sulle novità della riforma

FVG - La recente riforma normativa del Terzo settore che ha rivoluzionato la legislazione sulle realtà del comparto, sarà al centro dell'incontro previsto il prossimo 20 gennaio alle 9, nella sede della Regione a Udine, su 'Terzo settore: un cammino da percorrere insieme. Seminario informativo per le associazioni, le cooperative sociali, le fondazioni e tutti gli enti del Terzo settore interessati dalla nuova normativa'. Il seminario fa parte di un progetto ampio volto a fornire alle organizzazioni del settore le informazioni e il sostegno necessari per costruire assieme alle istituzioni regionali il nuovo sistema di solidarietà e gestire le attività di interesse generale che la riforma individua come spazio di sussidiarietà e collaborazione tra soggetti pubblici e privati.



Saranno presenti Franco Bagnarol, portavoce del Forum del Terzo settore del Fvg, Emanuele Rossi, pro-rettore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna che relazionerà su 'Cos'è il Terzo settore oggi? Quale identità e quali cambiamenti emergono dalla riforma' a cui seguiranno gli interventi di Maurizio Mumolo, segretario nazionale del Forum del Terzo settore su 'Volontariato, associazionismo, fondazioni: lo stesso impegno per la solidarietà e un solo registro, differenti modalità per contribuire all'interesse generale', di Monica Poletto, presidente Cdo Opere Sociali su 'Cooperativa sociale e impresa sociale: solidarizzare le imprese o aziendalizzare la solidarietà?' e di Renato Cinelli, commercialista su 'I nuovi regimi fiscali di vantaggio degli Enti del Terzo Settore'.



A questi si aggiungeranno le relazioni di Roberta Sartor, direttore del Servizio volontariato e lingue minoritarie della Regione su 'La Regione Friuli Venezia Giulia in attesa del nuovo registro: continuità dei precedenti regolamenti e sostegno al percorso futuro' e di Stefano Basana del coordinamento Forum del Terzo settore del Fvg su 'L'impegno del Terzo settore per gli obiettivi Onu di sviluppo sostenibile: cento passi per la pace'. Concluderanno la mattinata Marco Iob, presidente del Centro servizi volontariato (Csv) Fvg e Paolo Felice, portavoce del Forum del Terzo settore del Fvg.