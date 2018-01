Ladri in azione sul monte Lussari: denunciati 3 cechi

TARVISIO – Ladri in azione sul monte Lussari. Tre sciatori cechi hanno tentato di rubare dal rifugio alpino Monte Lussari 30 euro da un portafoglio. Il fatto è avvenuto domenica.

I tre, due uomini di 23 e 24 anni, e una donna di 25 anni, sono entrati nel locale gestito da Michele Meschnik e approfittando della confusione si sono diretti in una stanza riservata al personale del rifugio, dove hanno cominciato a frugare nelle borse. Qualcuno li ha notati e ha chiamato la polizia.

Da un rapido controllo è emerso che dal portafoglio della cuoca erano spariti 30 euro. I poliziotti sugli sci si sono messi sulle loro tracce e li hanno fermato quando ormai erano giunti a valle. Dopo la perquisizione personale sono spuntati i 30 euro più altri oggetti di valore e attrezzi utili per il furto. I tre hanno ammesso le proprie responsabilità e sono stati denunciati a piede libero per l'ipotesi di furto, violazione di domicilio e possesso di strumenti atti allo scasso. Uno dei ragazzi era già noto alle forze dell'ordine per precedenti della stessa natura.