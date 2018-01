Vandali in azione in via Muratti: presi di mira gli pneumatici

UDINE – All’inizio sembrava essere solo un banale incidente. Uno pneumatico bucato. In realtà negli ultimi due mesi gli episodi di questo tipo sono già una decina e i residenti di via Muratti e via Viola cominciano a preoccuparsi. Anche perché a finire nel mirino dei vandali, che posizionano un chiodo di acciaio pensato proprio per lacerare le gomme delle auto, sono coloro che abitano nella zona.

Il vandalo ha studiato bene la sua azione, visto che il ‘chiodo’ per bucare la gomma viene fissato con del fil di ferro a ridosso dell’ammortizzatore. L’automobilista può accorgersene solo dopo che il danno è fatto.

Della piega che sta prendendo la situazione è stata informata la Polizia locale ed è probabile che le ‘vittime’ del vandalismo presentino una denuncia comune. A risolvere la situazione potrebbero arrivare le telecamere installate del Comune, già previste per via Viola (ma quelle per il controllo del varchi della Ztl e non per la videosorveglianza) ma non per via Muratti. Il mistero resta.