Fa 'la spesa', ma non paga: in manette un 21enne

MARTIGNACCO – Vanno al 'Città Fiera' e decidono di fare ‘la spesa’, senza pagare. Arrestato un ragazzo, il complice è riuscito a fuggire.

I fatti

I carabinieri della stazione di Martignacco sono intervenuti al centro commerciale di Torreano di Martignacco dove hanno individuato e bloccato A. M., queste le iniziali del 21enne kosovaro, richiedente asilo che, poco prima, in concorso con un complice, che è riuscito a dileguarsi a piedi senza alcuna refurtiva, ha rubato da un esercizio commerciale prodotti alimentari, capi di abbigliamento, calzature e prodotti elettronici per oltre 700 euro. Il giovane è stato tratto in arresto per furto aggravato e associato alla casa circondariale di Udine. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.