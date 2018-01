Era evaso dal carcere di Udine, lo cercavano da 10 anni: ‘beccato’ in Olanda

UDINE - Sulla sua testa pendeva un mandato di arresto europeo per reati predatori, evasione e porto di armi, commessi fra Udine e Teramo.

Fermato in Olanda

A fermare il 38enne cittadino bosniaco, O.K. (queste le iniziali), nella giornata del 16 gennaio, la polizia olandese che ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo emesso il 9 gennaio 2008 dalla Procura della Repubblica di Udine. La condanna alla pena di cinque anni, sei mesi e 18 giorni di reclusione era stata disposta a seguito una serie di reati predatori compiuti nella provincia di Teramo e per quello di evasione.

L’evasione con le lenzuola

Per quanto riguarda l’ultimo episodio, il bosniaco, nella notte del primo gennaio 2001, è evaso dalla struttura penitenziaria di Udine, assieme ad altri quattro detenuti appartenenti a paesi della ex Jugoslavia. Il 38enne in questione stava scontando una pena, per svariate condanne - per furto e violenze in genere -, che avrebbe avuto fine il 21 agosto 2003. Nella notte di capodanno del 2001, invece, i cinque uomini sono fuggiti dopo aver segato le sbarre della finestra della propria cella, calandosi con lenzuola annodate lungo il muro del carcere e scalando le mura perimetrali grazie alla biancheria e ganci metallici.

Arrestato

A seguito del provvedimento di condanna, le indagini esperite dagli investigatori di Udine, assieme ai colleghi dell’Interpol, hanno permesso di rintracciare il condannato in Olanda, nella città di Eindhoven, dove è stato arrestato. Sono in corso le procedure estradizionali a cura del Ministero di Giustizia.