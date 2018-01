Incidente sul lavoro: operaio cade dal tetto e fa un volo di sei metri

AMARO - Incidente sul lavoro in Carnia. Attorno alle 11.20, alla Stroili Oro di Amaro, nella zona del centro commerciale e produttivo Valli di Carnia, un operaio è caduto da un’altezza di circa 6 metri. Il giovane, un 24enne di Tolmezzo, stava effettuando la manutenzione alle grondaie. Resta da chiarire cosa sia successo: se ha perso l’equilibrio a causa del forte vento che c’era in quel momento nella zona, o per altre ragioni.

Nonostante la caduta da una così elevata altezza, l'operaio, che ha riportato un trauma cranico, non ha mai perso conoscenza. Soccorso innanzitutto dai presenti che hanno subito chiamato il numero unico di emergenza, 112, il ferito è stato presto raggiunto da un’ambulanza e dall’elicottero del 118. Stabilizzato sul posto dai sanitari, il ragazzo è stato poi trasportato all’ospedale di Tolmezzo in codice verde. Non sarebbe in pericolo di vita.