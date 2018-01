Incidente in A4, fra tre mezzi pesanti: 6 km di coda

PORTOGRUARO - Incidente in A4, fra tre mezzi pesanti fra Portogruaro e San Stino di Livenza. Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati ma soprattutto la pulitura del manto autostradale sul quale si è riversato il gasolio dei serbatoi è stato chiuso il tratto autostradale fra Portogruaro e San Stino di Livenza direzione Venezia e chiusa anche l’entrata a Portogruaro verso Venezia.

Si sono tamponati

I tre mezzi si sono tamponati ma per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone. L’incidente è accaduto verso le 13,00 e sul posto sono intervenuti, rapidmente, il personale di Autovie Venete (la manutenzione d’urgenza che sta ripulendo il tratto dal carburante sversato da uno dei mezzi coinvolti), i soccorsi meccanici e la Polizia Stradale. Attualmente (ore 14.16) si registrano sei chilometri di coda e il traffico viene reindirizzato verso la A28.

Aggiornamento

Riaperto alle 15.30 il tratto autostradale Portogruaro – San Stino di Livenza chiuso, per un tamponamento fra mezzi pesanti dalle 13 e 15. Dopo la rimozione dei mezzi incidentati e un’accurata pulizia del manto autostradale (uno dei mezzi coinvolti aveva sversato una parte del gasolio sull’asfalto), la manutenzione di Autovie Venete ha completato le operazioni di bonifica del tratto e la messa in sicurezza e poi l’autostrada ha potuto essere riaperta.