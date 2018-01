Che tempo farà giovedì 18 gennaio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - La depressione presente sull'Europa centrosettentrionale continua ad inviare, verso le Alpi, veloci correnti nordoccidentali associate a modesti fronti, uno dei quali dovrebbe passare venerdì sulla regione.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 18 gennaio, avremo al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con gelate sui monti e in pianura; in giornata probabili temporanei annuvolamenti sulla fascia alpina. Verso sera probabile aumento della nuvolosità specie sulla fascia orientale. Soffieranno venti moderati da sud-ovest sulla costa, sostenuti specie verso sera in quota.