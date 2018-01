‘Odyssey Ballet’ e ‘Il canto e la fionda’ animano i teatri del Friuli

FRIULI – La compagnia Mvula Sungani Physical Dance porterà Odyssey Ballet in tre piazze del circuito Ert. Lo spettacolo, definito dal coreografo romano di origini africane «una storia d’amore mediterranea», sarà giovedì 18 gennaio al Teatro Sociale di Gemona (alle 21), venerdì 19 gennaio al Teatro Comunale di Monfalcone (alle 20.45) e infine sabato 20 gennaio al Teatro Ristori di Cividale (alle 21). Sui tre palchi regionali si esibiranno i solisti della compagnia capitanati dall’etoile Emanuela Bianchini; le musiche dal vivo saranno eseguite da Alessandro Mancuso e Riccardo Medile. Le serate vengono presentate in collaborazione con a.ArtistiAssociati di Gorizia, partner dell’ERT per il cartellone di danza del circuito regionale.

A Tavagnacco

Il canto e la fionda, dopo il debutto della scorsa stagione a Sedegliano, ritorna nel circuito Ert nei prossimi giorni. Il progetto firmato da Massimo Somaglino e Fabiano Fantini sulla figura di David Maria Turoldo sarà ospite giovedì 18 gennaio del Teatro Luigi Bon di Colugna, venerdì 19 gennaio dell’Auditorium alla Fratta di San Daniele del Friuli e sabato 20 gennaio del Nuovo Teatro Monsignor Lavaroni di Artegna. Tutte le serate avranno inizio alle 20.45. Sul palco, diretti da Massimo Somaglino, saliranno Fabiano Fantini, Irene Canali, Miriam Costamagna, Daniele Palmeri, Giacomo Segulia, Mauro Sole, Francesco Tozzi e Francesca Zaira Tripaldi, le musiche sono di Claudia Grimaz e Gianluigi Meggiorin, la produzione è del CSS Udine.

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando l’Ufficio Turistico di Gemona (0432 981441), la Biglietteria del Teatro Comunale di Monfalcone (0481 494664) e l’Ufficio Cultura di Cividale (0432 710350).