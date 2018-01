Teatro Sosta Urbana fa rivivere il mito di Orfeo ed Euridice

UDINE - Un debutto romantico apre il nuovo anno di Teatro Sosta Urbana, che prosegue la rassegna Epocentr con lo spettacolo ‘Orfeo Euridice Ermes’ (con il sostegno di Teatro della Sete, Teatro Comunale di Nardò, Cie du Passage (Francia) e del Sistema Bibliotecario del Comune di Udine), in scena per la prima volta giovedì 18 gennaio, alle 21, nella Sala Spazio Venezia di Udine. Una rivisitazione leggera, a tratti quasi ironica, per un racconto che è tra i più celebri della mitologia greca. La compagnia Garraffo Teatro Terra porta sul palcoscenico udinese una nuova rappresentazione della storia, resa particolare dal titolo, omaggio a una delle più belle poesie di Rainer Maria Rilke, e dal linguaggio, tipico della clownerie teatrale.

Lo spettacolo

I due amanti, interpretati da Serena di Blasio e Dario Garofalo, sulla regia di Maril Van Den Broek, condurranno il pubblico in un territorio nostalgico, tra la perdita e il ritorno, il regno dei morti e quello dei vivi. Nel travagliato viaggio verso il loro destino spicca una terza figura, quella di Ermes, traghettatore di anime, che vestirà i panni ora dell'uno ora dell'altra per garantire che la storia si compia, che il mito sia rispettato, che la nostalgia non si risolva, che Orfeo si volti verso l’amata e che sancisca così la loro fine, e il loro amore eterno. Ognuno sulla propria strada.

Oltre allo spettacolo, la mostra d’illustrazioni ‘E Euridice’

Ispirata dalla grande potenza della figura femminile del mito, nasce la mostra d’illustrazioni ‘E Euridice’, visitabile durante tutta la serata di giovedì 18. Un gruppo di illustratrici del Spicelapis Collettivo Illustratori FVG, in collaborazione con TSU, raccontano lo spettacolo attraverso immagini e installazioni scenografiche. Le opere tridimensionali saranno esposte nel foyer della Sala Spazio Venezia. Dal 9 al al 20 gennaio, ad ospitare le opere originali sono invece le librerie del Comune di Udine: Caffè dei Libri, Feltrinelli, Libreria Friuli, Libreria Moderna Udinese, Libreria Editrice Odos e la Libreria per ragazzi La Pecora Nera.

Informazioni: www.teatrodellasete.com/tsu/ |338 300 7500 | 328 874 6129 | Facebook |

I biglietti sono acquistabili in loco dalle 20, l’ingresso.