Bullismo a scuola: ragazzino finisce al Pronto Soccorso

UDINE – Episodio di bullismo in una scuola media della città. Un ragazzino è stato preso di mira da tre ‘compagni’ più grandi che frequentano la seconda media. Prese in giro, insulti, provocazioni ben presto sono diventati violenza vera e propria, e così nei giorni scorsi il ragazzino è stato aggredito fuori da scuola. Come riporta il Messaggero Veneto, il giovane è stato pestato a tal punto da essere costretto a farsi medicare al Pronto Soccorso. L’episodio è stato denunciato in Questura.

La vittima di questo episodio di bullismo da settimane subisce le angherie dei tre ragazzini e nonostante i richiami delle insegnanti, nulla è cambiato. Anzi, con il pestaggio avvenuto nei giorni scorsi, le cose sono peggiorate. E ora il ragazzino preso di mira non se la sente neppure di andare a scuola. Dovrà essere il Consiglio d’istituto a decidere come comportarsi con i tre bulletti, se sospenderli o prendere altri provvedimenti disciplinari nei loro confronti.