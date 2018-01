Gli eventi in programma giovedì 18 gennaio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 18 gennaio, a Udine e provincia, eccoli.

Odyssey Ballet

La compagnia Mvula Sungani Physical Dance porterà Odyssey Ballet in tre piazze del circuito Ert. Lo spettacolo, definito dal coreografo romano di origini africane «una storia d’amore mediterranea», sarà giovedì 18 gennaio al Teatro Sociale di Gemona, alle 21. Maggiori info, qui.

Presentazione Viaggi in Nepal e Marrachech

Turismo85 ha il piacere di presentare due incredibili viaggi, uno in Nepal: per la festa del Buddha Jayanti, l’altro a Marrakech ed Essaouira: alla scoperta di due città affascinanti. Appuntamento all’hotel Astoria di Udine, in piazza XX settembre alle 19. Posti limitati, prenotazione consigliata: i.cecotti@turismo85.it, 0432 1955908.

Tsu

Un debutto romantico apre il nuovo anno di Teatro Sosta Urbana, che prosegue la rassegna Epocentr con lo spettacolo ‘Orfeo Euridice Ermes’ (con il sostegno di Teatro della Sete, Teatro Comunale di Nardò, Cie du Passage (Francia) e del Sistema Bibliotecario del Comune di Udine), in scena per la prima volta giovedì 18 gennaio, alle 21, nella Sala Spazio Venezia di Udine. I dettagli, qui.

Il canto e la fionda

Il canto e la fionda, dopo il debutto della scorsa stagione a Sedegliano, ritorna nel circuito Ert nei prossimi giorni. Il progetto firmato da Massimo Somaglino e Fabiano Fantini sulla figura di David Maria Turoldo sarà ospite giovedì 18 gennaio del Teatro Luigi Bon di Colugna. Maggiori info, qui.

OltreConfine 1918/2018

Prende il via a Castions di Strada giovedì 18 gennaio alle 20.30 nel Centro Civico il programma delle serate-forum con associazioni, scuole e cittadini che apre il progetto OltreConfine 1918/2018 nella terza fase di ricerca e valorizzazione sulla memoria della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia. Info: www.oltreconfine-ww1.eu

Libera nos Domine

Giovedì 18 gennaio alle 20.45 sarà Enzo Iacchetti a salire sul palco del Cinecity con Libera nos Domine, il primo dei quattro appuntamenti che compongono il cartellone 2018. Maggiori info, qui.