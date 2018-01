Ecco il calendario extra sci per vivere la montagna del Fvg

FVG - Sono le racchette da neve a far da padrone tra le proposte extra sci dell’inverno sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, dalle escursioni più semplici a quelle per i più allenati e preparati a maggiori dislivelli, fino alle romantiche e suggestive passeggiate al chiaro di luna. Non mancano però uscite sulla neve con le fat bike, visite sui luoghi della Grande Guerra nelle zone montane e soprattutto attività pensate per i bambini e le loro famiglie.



I venerdì delle ciaspole sono appuntamenti consigliati per i principianti

Da gennaio al 16 marzo, a Sauris e Forni di Sopra le guide naturalistiche dell'Aigae, e sullo Zoncolan i maestri della scuola Ski Academy, accompagnano i partecipanti alla scoperta della wilderness che distingue questo lembo di Alpi e Dolomiti, Patrimonio mondiale dell'Unesco, attraverso itinerari semplici che consentono di cogliere il fascino della montagna più autentica a contatto con una natura incontaminata e selvaggia. Non presentano difficoltà alpinistiche ma sono riservate a partecipanti più allenati e in grado di sostenere dislivelli tra i 600 e i 1000 metri le escursioni con racchette da neve organizzate a Tarvisio, Sella Nevea, Pontebba, Malborghetto Valbruna, secondo appuntamenti domenicali previsti fino all’8 aprile che si alternano con giornate Free Ride con guida alpina a Sella Nevea. Sono itinerari scelti tra i percorsi più interessanti e spettacolari della zona.

Ciaspolate in quota

Richiedono l’impegno di un’intera giornata le ciaspolate in quota sulle Alpi Carniche e Dolomiti Friulane. Sono organizzate nel fine settimana a Paluzza, Paularo, Sauris, Forni Avoltri dal 5 gennaio al 18 marzo secondo un calendario che prevede ogni volta itinerari diversi.

Ciaspolate serali e notturne

Il fascino della neve di notte si può assaporare con le ciaspolate serali e notturne a Ravascletto, Sauris, Forni di Sopra. Sono semplici escursioni accompagnate da guide e consigliate a tutti, in cui le sfumature del tramonto sono il preludio di un'esperienza ancora più suggestiva: la magia dell'ambiente innevato in notturna. Si svolgono fino a marzo secondo un calendario che ruota tra le tre località.

Fat bike

Un altro modo per vivere la neve è quello con la fat bike. Tarvisio, Sella Nevea, Malborghetto Valbruna propongono escursioni accompagnate in fat bike su percorsi innevati adatte a tutti, dai 14 anni in su, della durata di due ore. E ancora Sutrio propone il suggestivo Zoncolan con la fat bike, praticabile tutti i giorni con l’accompagnamento di un maestro Mtb.

La Grande Guerra in montagna

Per gli appassionati di storia si ripetono anche quest’anno le visite Tarvisiano e Carnia – La Grande Guerra in montagna. Dal fondovalle fino alle cime delle Alpi Giulie e Carniche, i soldati della Grande Guerra furono protagonisti anche lungo questo tratto di fronte, caratterizzato da enormi difficoltà logistiche e da condizioni di vita non semplici. Lo si può scoprire tutti i sabati fino a marzo al Parco Tematico Grande Guerra "Abschnitt Saisera" di Valbruna oppure l’11 e il 18 febbraio partendo da Forni Avoltri lungo il Lago Volaia, un itinerario che prevede l’uso delle ciaspole.

Laboratori di cucina ad Arta Terme

Chi ama i prodotti gastronomici apprezzerà i laboratori di cucina ad Arta Terme durante i quali si impara a cucinare insieme a una chef i piatti della tradizione carnica, come i cjalsons.

‘Al galoppo sulla neve’

Sempre in Carnia, sullo Zoncolan e a Sauris, è prevista fino ad aprile l’attività ‘Al galoppo sulla neve’ dedicata a chi ha già molta familiarità con l’equitazione e vuole praticare questa disciplina in un contesto diverso. Molto ricco anche il programma di attività sulla neve a Piancavallo organizzato da Eupolis con ciaspolate serali e notturne, passeggiate e animazione sulla neve per la famiglia, uscite con le fat bike ed escursioni all’alba.

Ciasporellando all’imbrunire

Ampio spazio è poi come sempre riservato alle famiglie. A Tarvisio con l’iniziativa Ciasporellando all’imbrunire, ogni martedì e giovedì pomeriggio fino a marzo, qualificati istruttori accompagnano i bambini alla scoperta delle racchette da neve, mentre a Ravascletto la scuola di sci Carnia Zoncolan accompagna le famiglie sul sentiero degli ‘Sbilf’. Sempre i bambini il 14 febbraio a Forni di Sopra possono fare una passeggiata con l’asinello Biagio, reduce dalle fatiche natalizie.

Approccio con lo sci nordico

E ancora, riservato a bambini e ragazzi è il primo approccio con lo sci nordico con lezioni di fondo a Paluzza ogni sabato fino al 24 febbraio e l’approccio al biathlon nella Carnia Arena di Forni Avoltri. Ma in alternativa alle attività sulla neve c’è il Pony Club di Arta Terme, un maneggio in cui ogni sabato e domenica i bambini possono apprendere le caratteristiche comportamentali dei cavallini e prepararsi per la parte pratica a una breve cavalcata in struttura coperta.

Carnevale

Presto arriverà il Carnevale e Tolmezzo con Martedì Grasso al Museo il 13 febbraio apre le porte del suo Museo Carnico delle Arti e Tradizioni per far scoprire ai bambini dai 5 ai 12 anni miti e leggende del carnevale in Carnia. E ancora di ispirazione carnevalesca è la Caccia al tesoro naturalistica riservata ai bambini dai 6 ai 14 anni in programma il 12 febbraio a Forni di Sopra.

Per informazioni e prenotazioni www.turismofvg.it .