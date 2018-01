‘Insanità, effetti di una riforma sterile’: a Latisana l'InformaTourFvg del Movimento 5 stelle

LATISANA - Latisana ospita la nuova tappa di ‘InformaTourFvg’, il tour del gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale che sta toccando decine di località del Friuli Venezia Giulia. Il prossimo incontro, intitolato ‘InSanità - Effetti di una Riforma sterile’, è in programma a Latisana venerdì 19 gennaio, alle 18, al Centro polifunzionale in via Carlo Goldoni 22. L'evento sarà aperto dalla proiezione di un ‘docufilm’ incentrato sulla Sanità nella nostra regione.

L’incontro

Nel corso della serata i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle Andrea Ussai, Cristian Sergo, Elena Bianchi, Eleonora Frattolin e Ilaria Dal Zovo ricorderanno le tante battaglie combattute negli ultimi cinque anni in Consiglio regionale. Oltre alle tematiche oggetto dell’evento di venerdì (Punto nascita, riforma sanitaria, territorio abbandonato), sempre con il supporto di video suggestivi e di una scenografia sorprendente, nelle prossime date si parlerà anche di lavoro, welfare, ambiente e dei tanti disastri provocati dai politici - prima di centrodestra e più recentemente di centrosinistra - che hanno amministrato la Regione. A ogni appuntamento dell’InformaTourFvg i consiglieri del M5S vengono accompagnati da esperti in grado di approfondire le varie tematiche del territorio. Un’occasione imperdibile per dialogare con attivisti, simpatizzanti e cittadini interessati a conoscere da vicino le iniziative politiche portate avanti dal MoVimento 5 Stelle nel Friuli Venezia Giulia. A Latisana venerdì 19 gennaio saranno presenti come relatori anche la consigliera comunale del M5S di Latisana Loredana Pozzatello,Renata Zago del Comitato Nascere a Latisana e il medico di Medicina generale Stefano Vignando.