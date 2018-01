'Montagne di carta, di uomini, di terra': nuova trasmissione radio per Rai Fvg

UDINE - Si intitola Montagne di carta, di uomini, di terra ed è la nuova rubrica interamente dedicata alla montagna inserita all’interno del programma Rotocalco incontri curata da Claudia Brugnetta sulle frequenze Rai di Radio Uno. Andrà in onda dal 23 gennaio al 27 marzo ogni martedì intorno alle 14 dagli studi di Udine. A condurre in studio Melania Lunazzi, giornalista e storica dell’arte.

La trasmissione

La trasmissione, della durata di circa venti minuti, propone riflessioni a più voci su argomenti culturali - come libri, guide, film - e argomenti legati al territorio, interviste a persone che alla montagna o in montagna hanno investito energie, sguardi, visioni, proposte, lavoro, passione o semplice vita quotidiana. Quali e quante sono le possibili montagne del ventunesimo secolo? Lo si vedrà assieme a tanti ospiti, passo dopo passo, salendo virtualmente piccole e grandi montagne vicine e lontane. Nella prima puntata di martedì 23 gennaio verranno trattati due libri da poco arrivati in libreria assieme agli autori, ospiti al telefono. Si tratta di Stephen O’ Shea, autore de Le Alpi. Una sensazionale avventura umana, Piemme Editore, 2017 e Giorgio Daidola, Sciatori di Montagna, Mulatero Editore, 2017.