Il sindaco di Cercivento colpito da un infarto

CERCIVENTO – Il sindaco di Cercivento Luca Boschetti, 46 anni, è stato colpito da un infarto. Ora si trova nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Udine ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Il sindaco si è sentito male mercoledì sera. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il padre dell’uomo, 83enne, che l’ha caricato in auto per accompagnarlo all’ospedale di Tolmezzo. Da lì, in ambulanza verso Udine, Boschetti ha avuto quattro infarti al miocardio. Giunto in ospedale è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico. Tutto è andato per il meglio.

Una notizia che ha destato la preoccupazione dei suoi concittadini, con decine di messaggi postati sul suo profilo Facebook e arrivati sul suo telefono cellulare. Ora la comunità locale è desiderosa di riaccoglierlo quanto prima, quando si sarà ripreso.