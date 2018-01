Investitori (stranieri?) mettono gli occhi sull’area di Villaverde

FAGAGNA - Un centro sociale e residenziale con vocazione turistica. E’ questo l’ambizioso progetto, all’esame dell’amministrazione comunale di Fagagna, che dovrebbe essere realizzato da una non precisata società di caratura nazionale nella zona di Villaverde, e di cui pochissimi, nel centro collinare, sono al corrente. La notizia, confermata dall’assessore all’Edilizia Privata, Domenico Bulfone, era rimbalzata nella nostra redazione grazie ad alcune testimonianze dirette di persone che nei mesi scorsi avevano dato la stura a trattative di compravendita di campi di loro proprietà situati in una zona che rimane ancora squisitamente agricola. Nel dettaglio, si tratta dei terreni che, all’altezza del bivio per Majano e per Madrisio lungo la panoramica che conduce a San Daniele, un chilometro circa dopo il resort, fiancheggia il tratto di strada che conduce nella seconda località.

C’è un’interrogazione della minoranza

La redazione del Diario, una volta in possesso di queste informazioni, ha chiesto lumi sia alla maggioranza sia alla minoranza. Quest’ultima, ha presentato giovedì mattina un’interrogazione firmata dai consiglieri di ‘Proposta per Fagagna’, Gianluigi D’Orlandi, Raffaella Sialino e Maurizio Bertoli con la quale chiede lumi circa «notizie sulla vendita di una porzione notevole porzione di terreni agricoli in località contigue al Golf Villaverde a non ben precisati imprenditori, forse di origine straniera».

Dubbio più che legittimo, visto che uno dei proprietari degli appezzamenti ci ha riferito di essere stato contattato diversi mesi fa da un professionista di Udine. «Mi ha proposto – dichiara – l’acquisto di un mio appezzamento. Il prezzo propostomi era assolutamente per me vantaggioso e sicuramente fuori mercato. Poi non si è fatto più vivo. Ma so che diversi atri proprietari hanno venduto i loro terreni traendone profitti insperati. Da notizie che avevo raccolto, mi era stato riferito che la società interessata faceva capo a un gruppo russo che poi avrebbe congelato il tutto. Altro non so».

Si è espresso anche l’assessore Bulfone

E sempre giovedì mattina, l’assessore all’Edilizia privata, Domenico Bulfone, ha spiegato, per quanto possibile, come stanno le cose, confermando l’ipotesi che abbiamo raccolto. «E’ all’esame – conferma – un’osservazione da parte di una grossa società che punterebbe alla modifica del Piano regolatore in una zona considerevole più a Nord di Villaverde. Si tratta, per quanto posso riferire, della realizzazione di casette sociali e residenziali, con opportunità turistiche visto che il progetto prevederebbe anche la realizzazione di un auditorium, di punti d’incontro e di un piccolo albergo. Non posso riferire chi è la società che ha presentato l’osservazione al Piano regolatore, ma non è straniera».

«Non è straniera, ma – ribatte il potenziale venditore – a me era stato detto altro. Poi, magari, si tratta di intermediari. Ma sono cose che non mi competono». Intanto, i consiglieri di ‘Proposta per Fagagna’ chiedono al sindaco se è a conoscenza di tali transazioni e se conosce gli acquirenti e se all’amministrazione comunale sono arrivate richieste di cambio di destinazione d’uso dei terreni. Risposte che in parte sono già state fornite dall’assessore Bulfone al Diario. Le altre arriveranno nel corso dell’ormai imminente consiglio comunale, quando il sindaco sarà chiamato a fornire delucidazioni più dettagliate.